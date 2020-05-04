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  3. 2 bin lira ile 200 tavuk aldı, organik yumurta ailenin geçim kaynağı oldu

2 bin lira ile 200 tavuk aldı, organik yumurta ailenin geçim kaynağı oldu

2 bin lira ile 200 tavuk aldı, organik yumurta ailenin geçim kaynağı oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 52 yaşındaki Halil Ölmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) aldığı 2 bin lira ile yaklaşık 200 tavuk aldı. Ölmez, organik yumurtaları satarak ailesini geçindirmeye başladı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyünde tek odalı evde ailesi ile birlikte yaşayan Halil Ölmez, SYDV’den 2 bin lira aldı. Bu parayla tavuk alan Ölmez, tavukları besleyip organik yumurtaları satmaya başladı. Günde yaklaşık 100 adet yumurta satan Ölmez, ailesinin geçimini buradan elde ettiği parayla sağlıyor. Yetkililere çağrıda bulunarak destek isteyen Halil Ölmez projelerin gençlere yönelik olduğunu, yaşının ilerlemesi nedeni ile projelerden yararlanamadığını söyledi.

Ölmez, "Projelerden yararlanmak istedim ama yaşımın tutmadığını söylediler. Benim gibi yaşı 50’yi geçmiş olanlara da destek verilmesini istiyorum. Hiçbir gelirim yok, maaşım yok, sigortam bile yok. Bir ara kaymakamlığa gittim, SYDV’den 2 bin lira aldım. Bu parayla da tavuk aldım. Onlarla geçiniyorum, 4 kişilik bir ailem var tek odalı bir yerde yaşıyoruz. Çok mutluyum, her şeyin doğal organik olanını seviyorum. Şu anda geçimimi yumurta satarak sağlıyorum. Arkadaşlar benden yumurta alıyorlar. İşimi büyütmek için yardım bekliyorum" dedi.

İHA


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