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03 Haziran 2019 Pazartesi 19:56 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:56

2 asırdır yaşatılıyor: Çocukların yüzünü güldüren gelenek

2 asırdır yaşatılıyor: Çocukların yüzünü güldüren gelenek

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 2 asırdır sürdürülen şeker dağıtma geleneği kapsamında kaymakam, belediye başkanı ve ilçedeki büyükler, Ramazan Bayramı öncesi meydanda sıraya giren çocuklara şeker dağıttı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 2 asırdır arife günleri gerçekleştirilen şeker ve çikolata dağıtma geleneğiyle çocukların yüzü gülüyor.

Bin 20 kişinin yaşadığı ilçede vatandaşlar, "şeker dağıtma" adı verilen gelenek kapsamında arife günü meydanda bir araya geldi. İkindi namazını kılan büyükler daha sonra meydanda sıraya giren çocuklara şeker ve çikolata dağıttı. Etkinliğin ardından yapılan mezarlık ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerden babalara şimdi de kendilerinden çocuklara devam eden geleneğin hep süreceğini dile getirdi.

Özden, her dini bayram öncesi ikindi namazından sonra geleneği sürdürdüklerini belirterek, "Gurbette bulunan hemşehrilerimiz çocuklarıyla buradaki dostlarının akrabalarının yanına gelirler. Böyle bir geleneğimizin olmasından dolayı çok mutlu oluyoruz. Bu gelenek unutulmaz, devam eder gider Allah'ın izniyle." diye konuştu.

İstanbul'dan ilçeye gelin gelen Aysun Ünal, unutamayacağı bir gün geçirdiğini vurgulayarak, "Kızımla beraber şeker toplamaya geldik. Daha önceden bu geleneği hiç bilmiyordum. Evlendikten sonra gördüm. Çok güzel bir gelenek. Burada bayram geçirmek, çocuğumla bu geleneği görmek çok hoşuma gitti." şeklinde konuştu.

Çocukluğunda şeker toplayacağı günün gecesinde uyuyamadığını ve tekrar o günlere döndüğünü anlatan Gülşen Uysal da "Geceden kıyafetlerimizi, poşetlerimizi bile hazırlardık. Her şeyimiz süslü püslü olurdu. İnşallah bu böyle devam eder. Çocuklarımız, torunlarımız böyle götürür bu adeti." ifadesini kullandı.

(AA)

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