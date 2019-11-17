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  3. Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalktı

Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalktı

Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalktı

Maltepe'de 75 yaşındaki Ferda T.'yi adına çok sayıda telefon hattı açıldığını söyleyerek 195 bin TL'sini aldığı iddia edilen 20 yaşındaki Ahmet Ö., aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan Ahmet Ö. tutuklandı.

Mağdur Ferda T.'nin başına gelen ilk dolandırıcılık olayı, 4 Kasım, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mağdur Ferda T. telefonla aranarak adına çok sayıda telefon hattı açıldığı ve yurtdışına yüklü miktarda para çıkışı yapıldığının söylenmesi üzerine evine gelen şüpheli Ahmet Ö'ye 195 bin TL parasını verdi. Dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu Maltepe İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. 

Dolandırıcılar mağdur Ferda T. ile bu kez de evini sattırmak için telefon irtibatına geçti. Mağdur Ferda T. bu kez polisin yönlendirmesiyle dolandırıcılara evini sattığına ve evin satış bedeli olan 495 bin TL'nin hazır olduğuna inandırdı. 8 Kasım günü, içinde para olduğu süsü verilen çantayı almaya gelen şüpheli Ahmet Ö. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur Ferda T., yakalanan şüpheli Ahmet Ö.'yü ilk parayı alan şahıs olarak teşhis etti. Bunun üzerine adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA


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