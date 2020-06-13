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  3. 1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için Temmuz 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır?
13 Haziran 2020 Cumartesi 22:34 | Son Güncelleme:

1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için Temmuz 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır?

1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için Temmuz 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır"

1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için Temmuz 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için Temmuz 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 13 Haziran Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için Temmuz 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır?

A: Veba

B: Suçiçeği

C: Kolera

D: Tifüs

Doğru cevap: D Tifüs

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