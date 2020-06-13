1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için Temmuz 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 13 Haziran Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

1940'lı yıllarda İstanbul'da bitler vasıtasıyla yayılan hangi salgınla mücadele etmek için Temmuz 1943'te binlerce kişi hamamlarda yıkatılmıştır?



A: Veba



B: Suçiçeği

C: Kolera

D: Tifüs

Doğru cevap: D Tifüs