Kim Milyoner Olmak İster sorusu Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır?

A: 6-0'lık Galatasaray galibiyeti

B: 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti

C: 7-0'lık Galatasaray galibiyeti

D: 7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti

Doğru cevap: D 7-0'lık Fenerbahçe galibiyeti