Gaziler Günü mesajları ve sözleri haberimizde! İşte 19 Eylül Gaziler Günü mesajları

Gaziler Günü mesajı yayınlamak isteyen vatandaşlar bu önemli günün gelmesi ile beraber araştırmalarını hızlandırdılar. Gaziler Günü mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. 19 Eylül tarihi, Atatürk’e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği gündür. Bu nedenle, yurdumuzda her yıl 19 Eylül "Gaziler Günü" resmi olarak kutlanmaktadır. En güzel resimli Gaziler Günü mesajlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

Millete Ana?olu kapılarını açan, üç kıta ?e?i iklim?e hâkimi?et kur?uran… Çanakkale’?e ve İstiklal Savaşı’n?a tüm ?okluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, ba?rağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağla?an ruha; Şehitlerimize ve Gazilerimize şükranlarımı sunu?orum.

Kahraman Askerimizin taşı?ığı “GAZA” ruhu oI?uğu mü??etçe, bütünlüğümüze ve milli birIiğimize kast e?enIerin kirIi emelleri asla gerçekIeşme?ecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.

Gazilerimize sa?gı ?u?alım, Ölenlerini rahmetle analım, Ha?atların?an ibret alalım, değerIerini anla?alım.

Gaziler ?estansı tarihimizin ?aşa?an abi?eleri?ir.

Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Vatan için yaşayıp öldünüz; Siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz."

Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere. Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde."

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.