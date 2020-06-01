18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak, saat kaçta? 18 yaş altı seyahat edebilir mi?

18 yaş altı vatandaşların ne zaman dışarı çıkacağı yakından takip ediliyor. Türkiye’de mart ayından bu yana devam eden yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sonrası bazı önlemler alındı. Yaşanan olumlu gelimeler sonucunda 20 yaş ve altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı 18 yaşa düşürüldü. 0-18 yaş arasındaki kişiler belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkıyor. Peki, 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı seyahat edebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması hakkında detaylı bilgi haberimizde.

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

Türkiye’de Koronavirüs salgını sonrası gerekli tedbir ve önlemler alındı. Uygulanan bu tedbirlerin olumlu sonuçlanması sonucundan bazı kısıtlamalar hafifletildi. 18 yaş ve altı için haftanın belirli gün ve saatlerinden sokağa çıkma izni veriliyor.

18 yaş altı vatandaşlar, 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

18 YAŞ ALTI SEYEHAT EDEBİLECEK Mİ?

0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek. Seyahat yasağının 1 Haziran’da kalkacağı 15 ilde, bu tarihten itibaren yolculuk izni verilecek. Seyahat yasağı olmayan illerde ise bugünden itibaren yolculuk yapabilecekler.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANIYOR MU?

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.