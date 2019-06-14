18 milyon öğrenci bugün üç aylık tatile çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumları bugün üç aylık tatile çıkıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yeni eğitim dönemi 16 Eylül'de başlayacak.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler üç aylık tatile çıkıyor.
17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.Milli
Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.