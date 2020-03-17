18 Mart şiirleri ve sözleri nelerdir? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri!

18 Mart şiirleri ve sözleri vatandaşlara tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünya tarihine geçmiş en önemli savaşlardan biri olan Çanakkale Zaferi önemli gün ve haftalar arasında yer alıyor. Çanakkale Zaferi anlamı ve önemi nedir? Sayısız kahramanlık hikayelerinin yer aldığı 2 veya 4 kıtalık Çanakkale Zaferi şiirleri ve sözlerine haberimizde.

MEHMETÇİK

Elinde sancakla koşup ileri,

Düşman saflarına girdi Mehmetçik,

Öldü de yolundan dönmedi geri,

Gönlünü zafere verdi Mehmetçik.

Toz toprak, alevler içinde koşup,

İmanla kükreyip, imanla coşup,

Keskin kılıcıyla siperler aşıp,

Düşmanı yerlere serdi Mehmetçik.

Allah Allah deyip yurdu anarak,

Kalbinde hürriyet aşkı yanarak,

Başında sancağı dalgalanarak,

Şanlı zaferlere erdi Mehmetçik

Ali Osman Atak

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Of gençliğim eyvah.

Çanakkale içinde Aynalı Çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı

Of gençliğim eyvah

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı kimimiz evli

Of gençliğim eyvah

ÇANAKKALE ÇANAKKALE

Bir ölüp bin dirilmiştir

Düşmana ders verilmiştir

Yiğit burada görülmüştür

Çanakkale Çanakkale

Türk askeri döndü sele

Ser veririz sır vermeyiz

Ölürüz geri durmayız

Aman diyene vurmayız

Çanakkale Çanakkale

Türk askeri döndü sele

Verdik orda binbir Şehit

Bütün dünya oldu şahit

Dünyaya bedel bir yiğit

Çanakkale Çanakkale

Türk askeri döndü sele

Ah Hüseyin’de olsaydı

Düşmana kalpten vursaydı

Vatan için can verseydi

Çanakkale Çanakkale

Türk askeri döndü sele

Hüseyin PARLAKDEMİR

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

250 bin askerimizi şehit verdiğimiz bu topraklarda şehidin kanı vardır ve bu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Gelecek nesillere anlatılarak destanımızın yaşatılması ve bizim için canından vazgeçenler için bu vatanın korunması boynumuzun borcudur.

- Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur’an okuyor bilmeyenler Kelime-i şahadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur.

- “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.”

Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sessizlik içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir”

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

- Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.

- Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

- 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

- Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.

- Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

- Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

- Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.