18 Aralık Cuma hutbesi yoğun ilgi gören konulardan oldu. Hutbeler, imam tarafından okunan dua ya da öğütler olarak adlandırılır. 18 Aralık Cuma hutbesi Diyanet İşleri tarafından yayınlanıyor. her hafta farklı bir konu seçiliyor. Pandemi sebebiyle camilerde namazlar sosyal mesafe kurallarına göre kılınıyor. 18 Aralık Cuma hutbesi yayınlandı mı? Bu haftaki Cuma hutbe konusu nedir?

18 ARALIK CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?

18 Aralık Cuma hutbesi henüz yayınlanmadı. Diyanet yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

HUTBE NEDİR?

Sözlükte "bir topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşma" anlamına gelen hutbe, dinî literatürde başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli ibadetlerin icrası esnasında irat edilen, genelde vaaz ve nasihati içeren konuşmayı ifade eder. Konuşmayı yapan kimseye de hatip (hatîb) denir. Câhiliye devri Arap toplumunda çok yaygın olan bu konuşma sanatı, İslâm döneminde de bir yandan sosyal hayatın bir parçası ve edebî sanatların bir türü olarak devam etmiş (bk. HİTÂBET), öte yandan dinî bir muhteva kazanarak bazı ibadetlerin şekil şartı veya tamamlayıcı unsuru olmuştur.