15 Temmuz köprüsü trafiğe açıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak?

15 Temmuz köprüsü trafiğe açıldı mı? sorusunun yanıtı İstanbul trafiğinde olan veya bugün trafiğe çıkacak olan araç kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Geçici olarak kapatılan köprünün saat kaçta açılacağı araştırılıyor.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI MI?

11 Kasım Çarşamba (Bugün) saat 13.45'te kapatılan köprü saat 16.00 itibarıyla trafiğe açıldı.

Bu saat aralıklarında alternatif yollar kullanıldı. Metrobüs de Fatih Sultan Mehmet köprüsü'nü kullandı.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Açıklamada 13.45-16.00 saatlerinde geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım,

Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım,

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım,

Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım,