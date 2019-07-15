15 Temmuz 2019 burç yorumları! Burcunuz bugün size ne diyor?

15 Temmuz 2019 burç yorumları aram motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebiliyor. 15 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları haberimizi inceleyebilirsiniz..

KOÇ BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Koç Burcu; haftaya karamsar ancak yüksek tempolu bir başlangıç yapabilirsin. Kariyerinle ilgili endişelerin bugün daha da yoğunlaşabilir. Hayatında birtakım değişiklikler yapmak için harekete geçmek istediğin bir dönemdesin. İkili ilişkilerinde yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunlar yaşanabilir. Üstlerin ya da ebeveynlerin ile de iletişimlerinde dikkatli olmalısın.

BOĞA BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Boğa Burcu; bugün gelecekle ilgili planlar yapabilir, kendine yeni hedefler çizmek isteyebilirsin. Yurt dışı ve eğitim konularında bir süredir beklediğin gelişmeler gerçekleşebilir. Uzaktaki yakınlarının yanına gitmek için tatil planları yapmaya başlayabilirsin. Ancak bir süredir devam eden Merkür retrosu planlarında beklenmedik aksilikler yaşamana sebep olabilir.

İKİZLER BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aşk hayatın bir hayli hareketli. İkili ilişkilerinde başarılı ve olumlu etkilerden söz edilebilir. Eğer bir ilişkin yoksa hayatına yeni birileri girebilir. Mevcut ilişkinde ise partnerinle iletişimin artabilir, daha dinamik ve eğlenceli bir hale gelebilir. Kendini keyifli hissedebilirsin fakat abartılı sözlere dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yengeç Burcu; karşıt burcunda ilerleyen Ay, ilişkilerle ilgili bazı sorunlar olabileceğine işaret ediyor. Uzlaşmaz bir tavır takınmak yerine, karşı tarafın da fikirlerini dinleyebilir, ortak bir paydada buluşmaya çalışabilirsin. Ortaklıklar ve romantik ilişkiler, inatçılık yapman durumunda kopma noktasına gelebilir. Tutulma öncesinde yeni bir ilişki için uygun bir dönemde değilsin.

ASLAN BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aslan Burcu; günlük yaşam ve iş hayatındaki ağır sorumlulukların seni bunaltabileceği bir gündesin. Bugün iş arkadaşlarının ya da emrinde çalışan kişilerin uzlaşmaya yanaşmayan tavırları senin de sabrının taşmasına neden olabilir. Akrabaların ile de inatlaşma sonucu tartışman mümkün. Sağlığın için çok dikkatli olmalısın. Stres seni hasta edebilir.

BAŞAK BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başak Burcu; bugün geleceğin hakkında karamsar bir ruh hali içinde olabilir ve bu ruh halini sevdiğin kişiye yansıtabilirsin. Fazla sivri dilli olmaktan kaçınmalı, sana destek vermek isteyen sevdiklerinin kalbini kırmamalısın. Çocuğun varsa, onlarla ilgili bir gelişme seni endişelendirebilir. Ancak yine de yaratıcı ve çalışkan bir günündesin.

TERAZİ BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Terazi Burcu; aile ve ev konularının yoğun bir şekilde gündemde olacağı bir gündesin. Senden ailenle ilgili yeni sorumluluklar üstlenmen istenebilir ve bundan hiç hoşnut kalmayabilirsin. Aile büyükleriyle çatışmaktan kaçınmalısın. Evde tadilat konusu gündeme gelebilir. Ancak bu tarz işleri tutulma sonrasına bırakmanda fayda var.

AKREP BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrep Burcu; bugün ruh halin biraz kötümser olabilir. Kardeşlerin ve yakın çevrenle tartışmaktan kaçınmalısın. İş amaçlı çok fazla kısa yol yapmak zorunda kalabilir ve bundan hiç de memnun olmayabilirsin. Sosyal medyada kendine hakim olman çok faydalı olacaktır. Yeni bir eğitime başlamayı düşünüyorsan, 17 Temmuz sonrası çok daha uygun.

YAY BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yay Burcu; finansal konuların odak noktan olduğu bir gündesin. Öz güvenin her zamankinden daha az olabilir. Gelirin hakkında endişeli olabilir, endişen nedeniyle stresini ailene ve diğer sevdiklerine yansıtabilirsin. Kendine güvenmekten vazgeçmemeli ancak temkini de elden bırakmamalısın. Bütçene zarar verecek girişimlerden uzak durmak en iyisi olacaktır.

OĞLAK BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Oğlak Burcu; çok yakında burcunda gerçekleşecek olan Tutulma ile büyük dönüşümlerin eşiğindesin. Bir an önce harekete geçmek için sabırsız olabilirsin fakat adımlarını düşünerek atman gerekiyor. Şu anda Merkür‘ün Retro konumda olduğunu unutma. Bu yüzden en iyi düşünülmüş planlar bile beklenmedik bir şekilde sarpa sarabilir.

KOVA BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kova Burcu; bugün kendi içine döndüğün, belki hatalarınla belki de korkularınla yüzleştiğin bir gündesin. İnsanlardan uzaklaşmak isteyebilir, kendi başına kalıp, zihnini dinlendirmeyi tercih edebilirsin. Karşıt burcunda yer olan Merkür’ün Retro konumda olması, hiçbir planının istediği gibi yürümemesine sebep olabilir. 17 Temmuz’da gerçekleşecek olan Tutulma seni bazı konularda ciddi kararlar almaya zorlayabilir.

BALIK BURCU 15 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Balık Burcu; bugünlerde kendini sık sık yeni planlar yapar, yeni hayaller kurarken bulabilirsin. Ancak şu anda harekete geçmek için iyi bir dönemde değilsin. Retro konumdaki Merkür, iş ortamında ya da günlük hayatında seni hayal kırıklığına uğratacak ve kızdıracak gelişmelere yol açabilir. Kendini korumalı ancak çok da çatışmacı olmamalısın. (Kaynak: Askmoyra)