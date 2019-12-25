15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2019-2020 Okullar ne zaman tatil olacak?

“15 tatil ne zaman başlıyor?” sorusu Milli Eğitim bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi ile yanıt buldu. 9 Eylül tarihinde başlayan yeni dönemde ara tatillerin yapılacağı duyurulmuştu. İlk ara tatilin yapılmasının ardından sıra yarıyıl tatiline geldi. Okulların ne zaman tatil olacağına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Öğrencilerin merak ettiği okulların kapanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Buna göre okullar bu yıl birinci dönem 17 Ocak Cuma günü, ikinci dönem ise 19 Haziran Cuma günü kapanacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ HAZİRAN AYINDA!

Yaz tatili 19 Haziran 2020 itibari ile başlayacak.