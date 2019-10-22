14 yaşındaki kızla tecavüzcüsüne düğün yapmışlar

Mağdur kız ve birlikte yaşadığı annesini başka bir eve taşıyan yetkililer, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Vahide M. ile Cafer Ç.’nin 5 ay önce ailesinin de rızasıyla dini nikahla evlendirildiğini, bir salonda da düğün yapıldığını belirledi. Tedhit edildiklerini söyleyen aile, zanlının “Yeğenim polis” dediği için karakola gitmeye çekindikleri öğrenildi. Gözaltına alınan Cafer Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.