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  3. 14 yaşındaki kızla tecavüzcüsüne düğün yapmışlar

14 yaşındaki kızla tecavüzcüsüne düğün yapmışlar

14 yaşındaki kızla tecavüzcüsüne düğün yapmışlar

İstanbul Arnavutköy’de Suriyeli Vahide M. (14), bir yardım kuruluşuna ulaşarak, ev sahibinin oğlu Cafer Ç. (35) tarafından defalarca tecavüze uğradığını öne sürdü.

Mağdur kız ve birlikte yaşadığı annesini başka bir eve taşıyan yetkililer, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Vahide M. ile Cafer Ç.’nin 5 ay önce ailesinin de rızasıyla dini nikahla evlendirildiğini, bir salonda da düğün yapıldığını belirledi. Tedhit edildiklerini söyleyen aile, zanlının “Yeğenim polis” dediği için karakola gitmeye çekindikleri öğrenildi. Gözaltına alınan Cafer Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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