Türkçenin başkenti Karaman'da Karamanoğlu Mehmet Bey'in 742 yıl önce verdiği ve böylece Türkçenin ilk kez resmi dil kabul edildiği fermanın yıl dönümü 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Ülkemiz genelinde Türk Dil Bayramı, 1932’deki ilk Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül olarak kabul ediliyor. Karaman'da geleneksel olarak kutlanan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı için etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Türkçenin başkentinde 742’nci Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri çerçevesinde “Türkçe aşkı vatan aşkı” yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi. Peki, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı nedir? Türk Dil Bayramı önemi ne? işte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. Türk Dil Bayramı hakkında merak edilenler...

13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI NEDİR?

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 742 yıl önce verdiği ve böylece Türkçenin ilk kez resmi dil kabul edildiği fermanın yıl dönümü 13 Mayıs, Karaman'da Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor.

“Türkçenin başkenti” olarak bilinen ilde, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 1277’deki “Şimden girü, hiç kimesne, kapuda, divanda, mecliste ve seyranda, Türk dilinden gayrı söz söylemeye (Bugünden sonra hiç kimse, dergahta, divanda, mecliste ve sarayda, Türkçeden başka dil konuşmayacaktır.)” fermanı ışığında gerçekleştirilen etkinliklerde, dilin önemi ve korunmasına işaret ediliyor.

13 Mayıs Türk Dil Bayramı etkinlikleri bu yıl da Ermenek ilçesi Balgusan köyünde Karamanoğlu Mehmet Bey’in türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. Daha sonra köy meydanında 742 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey’in yayımladığı fermanın okunacağı açılış töreni gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) panel düzenlenecek.

“TÜRKÇE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR”

KMÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Nebi Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kez daha Türk Dil Bayramı’nı kutlayacak olmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Türkçenin bugün en güçlü dönemini yaşadığını vurgulayan Uysal, “Türkçe için bir varlık sorunu, gelecek endişesi asla yok. Dünyanın hemen her köşesinde milyonlarca insan tarafından konuşulması, her gün bu dille çok sayıda edebi, ilmi, felsefi eser üretilmesi hem Türkçenin konumunu güçlendiriyor hem de onu geleceğe taşıyor. Türkçe günümüzde eğitim başta olmak üzere her alanda etkin kullanılıyor.” dedi.

Dili yaşatanın da öldürenin de zenginleştirenin de kısırlaştıranın da kullanıcılar olduğuna dikkati çeken Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dilimizin birtakım sorunlarla karşı karşıya olduğunu da söylemek lazım. Aslında bunlar Türkçenin değil, Türkçe konuşanların sorunları. Temelinde de Türkçe öğretimindeki yetersizlik, bilgisizlik ve ana dil bilincinden yoksunluk yatıyor. Eğitim, anne karnında başlayan ve temelleri okul öncesi çağda ailede atılan bir süreç. Okullar ise bu sürecin akademik bilgiyle geliştirildiği ortamlar. İşte bu noktada başta ailelere ve eğitimin her kademesindeki öğretmenlere büyük görev düşüyor. Öğretmen ve akademisyen seçiminde son derece titiz davranmak durumundayız. Bireylere ana dil bilincinin ve dil zevkinin kalıcı şekilde yerleştirilebilmesi için akademisyen ve öğretmen adaylarına Türkçe yetkinlik sınavının yapılmasını öneriyoruz.”

“ÇOK AZ KELİME KULLANIYORUZ”

Türkçenin 700 binin üzerinde kelimeyle çok zengin bir dil olduğunu vurgulayan Uysal, şunları kaydetti: “Günlük hayatımızda çok az kelime kullanıyoruz. Okuma alışkanlığımız yok. Bugün Türkçe olarak her şeyi ifade edebilmek mümkün. Türkçenin bu imkanı ve gücü var. Bizim başka dilden kelime almaya ihtiyacımız yok. Türkçenin imkanlarını kullanmak suretiyle her alanda kendimizi eğitimde, edebiyatta, sanatta, bilimde ifade etme imkanına sahibiz. Okuma alışkanlığımızın gelişmesi, Türkçe söz varlığımızın gelişmesini sağlayacak, günlük hayattaki kısır döngünün etrafından çıkmış olacağız. Hayatımızı belli başlı kelimelerle sınırlandırmak, düşüncemizin çerçevesini sınırlandırmak anlamına geliyor. Bu anlamda herkese görevler düşüyor.”

13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI SÖZLERİ

Ey Türk, diline sahip çık.

Vatanına sahip çıktığın gibi diline sahip çık.

Dilin senin geleceğindir.Dilini yaşat ki Türk milleti var olsun.

Dil kültürün ortak değeridir.

Türk dili en güzel diller arasındadır.

Bir millet dili kadar güçlüdür.

Yozlaşan bir dil, bir milletin yok oluşunun habercisidir.