12 Hayvanlı Türk Takvimi'ndeki kehanetler çok şaşırttı! Koronavirüse çare udi hindi bitkisi mi?

12 Hayvanlı Türk Takvimi'ndeki kehanetlerin gerçekleştiği iddiası gündemde yer alıyor. Şaşırtan haberin ardından vatandaşlar, “udi hindi bitkisi ve zatülcenb nedir?” sorularının yanıtını merak etmeye başladılar. Koronavirüs salgınının 12 hayvanlı Türk takviminde ’zatülcenb’ hastalığı olarak isimlendirildiği öne sürülüyor. Detaylar haberimizde sizlerle.

TÜRK TAKVİMİNDEKİ KEHANETLER GEÇEKLEŞİYOR İDDİASI!

Türk takviminde 2020, fare yılı olarak geçiyor.

Koronavirüs salgınının 12 hayvanlı Türk takviminde ’zatülcenb’ hastalığı olarak isimlendirildiği öne sürülüyor.

ZATÜLCENB NEDİR?

Titreme, yüksek ateş, yoğun öksürük, ve akciğer zarındaki mikropların iltihaplanması ile gelen nefes alma zorluğu...

ZATÜLCENB HASTALIĞINA NE İYİ GELİR?

Eski kaynaklarda UDİ HİNDİ bitkisi öneriliyor...

UDİ HİNDİ BİTKİSİ NEDİR?

Zatülcenb hastalığının tedavisi için önerilen udi hindi bitkisinin birçok faydası bulunmaktadır.

Şifa kaynağı olan bitkiler arasında yer alan udi hindi, kutsi bahri adıyla tanınmaktadır. Doğal tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan bu bitki, oldukça güçlü etkilere sahiptir. Özellikle Doğu Asya bölgesinde bol miktarda yetişmekte olan bir ağaçtan elde edilen bitki, Çin’de daha fazla görülmektedir. Ülkemizde de kısmen yetişen bitki, genellikle Türkiye’de süs ağacı olarak kullanmaktadır. Ancak bu bitkinin faydaları hakkında bilgi sahibi olan kişiler, bitkinin faydalarından sıklıkla yararlanmaktadır.