12 Eylül 20:30 HADİ ipucu sorusu ve cevabı: Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu kimdir?

Hadi bilgi yarışması binlerce kişi tarafından güncel olarak takip ediliyor. Bu akşamki büyük ödülü kazanmak isteyen Hadi'ciler Hadi ipucu sorusu ve cevabını araştırıyor. Her yarışma öncesinde ipucu yayınlayan Hadi'de bu akşam "Film Gecesi" konsepti ile sorular yöneltilecek. İşte 12 Eylül 20:30 HADİ ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI NEDİR?

SORU: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran oyuncu hangisidir?

CEVAP: Hayat Van Eck.

HAYAT VAN ECK KİMDİR?

Hollanda asıllı Türk oyuncu. Hayat hikâyesinin anlatıldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde başrol oyuncusu olarak Dünya Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmıştır.

Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğan Van Eck, 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü.

2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.