10 yaşında yakalandığı milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle iki kez kalbi durduktan sonra 3 makineyle yatağa bağımlı yaşamaya başlayan 30 yaşındaki Nurçin Arlı, 3 senedir tek parmağı ile kitap yazıyor.

Aksam.com.tr'den Nazlı Mumay'ın haberine göre, bu süreçte 3 kitap yazıp okurlarıyla buluşturan yazar, koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde "evde kal" çağrısında bulundu.

"21 YILDIR KAS HASTASIYIM"

Arlı, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"21 yıldır kas hastasıyım, son 11 yıldır da yatağa bağlı yaşıyorum. Ama bu yine de hayattan kopmama engel olmadı benim için. Bu süreçte sürekli kitap okudum ve 'Vatan Gözlüm', 'Tahta Salıncak' ve 'Sessizsiniz' isimli 3 kitap çıkardım. Bu durumum benim için engel değil. Her şeye rağmen yaşıyorum, her şeye rağmen hayattayım. Benim gibi yatağa bağlı yaşayanlara da belki bir örnek teşkil ederim diye bu işi başardığıma da inanıyorum."

"BEN 11 YILDIR EVDE YAŞIYORUM, MECBURİYETLER İNSANA HER ŞEYİ YAPTIRIYOR. SEVDİKLERİNİZ İÇİN EVDE KALIN"

Koronavirüse karşı "evde kal" çağrısında bulunan Arlı, "Yaşadığımız bu süreçte evde olanlara sesleniyorum. Sadece ülkemiz değil tüm dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Ama bu günlerin de geçeceğine inanıyorum. Sadece biraz sabredin, biraz evde durun. Ben 11 yıldır evde yaşıyorum. Mecburiyetler insana her şeyi yaptırıyor. Sevdikleriniz, aileniz, anneniz, babanız için evde kalın. Evde kal Türkiye, evde kal Elazığ." diye konuştu.

11 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Nurçin Arlı'dan 'evde kal çağrısı: "Mecburiyetler insana her şeyi yaptırır, sabredin"