11 yaşındaki çocuk, yaylada hayvan otlatırken kayboldu

Tokat'ın Almus ilçesi Çevreli beldesi Çifte Tekne Yaylası'nda babası İsa Çelikdemir ile hayvan otlatan Engin Çelikdemir, dün sis nedeniyle yollarını kaybetti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine çevreyi arayan köylüler, İsa Çelikdemir'i buldu ancak küçük çocuğa ulaşılamadı.



Kayıp çocuğun bulunması amacıyla jandarma ile köylüler tarafından arama çalışması yapılıyor.



Yaylada etkili olan sis nedeniyle çalışmalar zorlukla yürütülüyor.

AA