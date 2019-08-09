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  3. 11 yaşında 484 sabıkası var

11 yaşında 484 sabıkası var

11 yaşında 484 sabıkası var

Polisin 4 aydır peşinde olduğu hırsız Onurhan S. yakalandı. 2008 doğumlu zanlının benzer suçlardan 484 sabıkası olduğu öğrenildi.

Devrim TOSUNOĞLU 

İstanbul Fatih’te son 4 ayda 4 kadının çantasından 26 bin TL değerinde para ve eşya çalındı. Polis, hırsızın 2008 doğumlu Onurhan S. olduğunu belirledi. ‘Hırsızlık Timi’ tarafından yakalanan Onurhan S. hakkında 28 ilçede hırsızlık ve yankesicilik suçlarından 484 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis tarafından daha önce de defalarca yakalanan küçük hırsız, her seferinde olduğu gibi yine cezai ehliyeti olmadığı için serbest bırakıldı. Onurhan S.'nin ailesi hakkında da küçük yaştaki çocuğu suça teşvik ettikleri gerekçesiyle 3 kez işlem yapıldığı bildirildi.

Yalnız kadınları hedef alıyor

Yalnız yürüyen kadınları hedef alan zanlının, gizlice yaklaşarak çantaları el çabukluğuyla açtığı ve kalabalığa aldırmadan hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

 

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