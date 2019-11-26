11 kurşunla öldürülen İranlı, eski istihbaratçı

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Şişli’de 14 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla yolda yürüyen Mesut Mevlevi’nin (32) yanına bir otomobil yaklaştı, içindeki silahlı şahıs peş peşe tetiğe bastı. Saldırgan kaçarken Mevlevi ve arkadaşı Nuri Ö. yaralandı. Durumu ağır olan Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemede 11 boş kovan bulundu.

ASKERİ TESİSTE PAYLAŞIM

Mesut Mevlevi’nin, İran İstihbarat Servisi’nin eski üyesi olduğu öne sürüldü. Mevlevi’nin sosyal medya hesaplarında İran’daki muhtelif askeri tesislerde çekilmiş fotoğraflar da bulunduğu kaydedildi. Mesut Mevlevi’nin Amerika’da bir üniversitede yapay zeka üzerine doktora eğitimi aldıktan sonra İran Radyo ve Televizyonu’na bağlı kanallarda birçok kez konuk olduğu da iddialar arasında yer aldı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Mesut Mevlevi’nin infaz edildiği öne sürülürken, polis saldırganın peşine düştü. Emniyet yetkilileri, Mevlevi’nin İran İstihbarat servisinin eski üyesi olduğu yönünde ellerinde bilgi bulunmadığını bildirdi. İlk bulgulara göre cinayetin uyuşturucu ticareti nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu işlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Mevlevi’nin sosyal medya hesabında eski İran Cumhurbaşkanları Haşimi Rafsancani, Muhammed Hatemi ve Mahmud Ahmedinejad ile çekildiği fotoğraflar yer alıyor.

3 GÜNDE 2 SIR ÖLÜM

Mevlevi cinayeti akıllara, 15 gün önce Beyoğlu’ndaki ofisinin önünde cansız bedeni bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’i getirdi.