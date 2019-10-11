11 Ekim Hercai, Her Yerde Sen, Arka Sokaklar reyting sıralaması: Reyting sonuçları açıklandı mı?
Reyting sonuçları belli oldu mu? Reyting sonuçları dizi ve filmleri takip eden bireyler tarafından merak edilip aratılıyor. Cuma günü Fox Tv’de Her Yerde Sen, Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Tv8’de İstanbul Kırmızısı yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 11 Ekim reyting sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz
11 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları bireyler tarafından aratılmaya başladı. Televizyonda yayınlanan dizi, film ve programlardan hangisinin en çok izlendiğini merak eden vatandaşlar reyting sıralamasını öğrenmek istiyor. Cuma günü Show Tv’de Güldür Güldür Show, Tv8’de İstanbul Kırmızısı, Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox Tv’de Her Yerde Sen yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai birinci, Güldür Güldür Show ikinci sıradaydı.