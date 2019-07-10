10 Temmuz 2019 burç yorumları! Burcunuz bugün size neler söylüyor?

10 Temmuz günlük burç yorumları her gün astroloji severler tarafından okunuyor. Burç yorumlarından sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinilebiliyor. Siz de burçlarınızda neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız 10 Temmuz 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları için haberimizi inceleyebilirsiniz..

KOÇ BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; güne; senin için asıl önemli konularından uzaklaşmış olarak başlayabilirsin. Dağınık olan dikkatin ve gereksiz endişelerin ilişkilerini de etkileyebilir. Girişimlerini öğleden sonraya bırakarak daha olumlu sonuçlar alabilirsin. Şu aralar yaşadığın değişimler kafanda deli sorular oluştursa da sakinliğini koruyabilmeli, harcamalarına dikkat etmelisin.

BOĞA BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; sabah saatlerinde rutin yaptığın işlerle ilgilenmekten sıkılabilir, farklı arayışlar içerisinde olabilirsin. Öğleden sonra özel ilişkine ya da işlerine yönelebilirsin. Bir takım programlar yapacağım diye diretmen zararına olabilir zira oldukça çekişmeli ve rekabet dolu bir gün yaşayabilir, yakınlarınla aranda soğuk rüzgârlar estiğini hissedebilirsin.

İKİZLER BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; özellikle günün ikinci yarısında kontrolün dışında gelişen durumlar ya da beklenmedik haberlerle karşılaşman mümkün. Ağzından çıkan kelimeler ve verdiğin sözler iddialı olabilir. Hatırı sayılır bir bolluk sana doğru akarken, arkadaşlarının seni yanıltan fikirleri ağır bir yük altına sokabilir.

YENGEÇ BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; günün ilk yarısı evinle ilgili düzenlemeler yapmak için oldukça uygun bir zaman. Hayatına ve yaşam koşullarına dair endişelerini sona erdirmeli, çabalarının ödülleneceğini bilmelisin. Kendini ve aileni ilgilendiren bir takım krizleri yönetiyor olsan da iç dünyanı sakinleştirebildiğin oranda yavaş ama emin ilerleyişler kaydedebilirsin.

ASLAN BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; günün koşullarına çok da hâkim olamayacağın, kaderin sana hazırladığı sürprizlerle karşılaşabileceğin süreçtesin. Kendini motive etmek, düşüncelerini olumlu tutmak inisiyatifin dâhilinde. Zor bir kararla karşı karşıya kalmış ve seçenekler arasında karar vermekte zorlanıyor olabilirsin. Bir süre geri planda kalmanda fayda var.

BAŞAK BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bu ara ufacık konulara dahi sabır göstermekte zorlanıyor, patlamaya hazır bir bomba gibi hissediyor olabilirsin. Yakınların veya dostlarınla yaşamış olabileceğin olaylar, hayatını değiştirebilmen için bir uyanış ve farkındalık olabilir. Sürekli ertelemekte olduğun bir eğitimi ya da kişisel gelişim planını harekete geçirmek isteyebilirsin.

TERAZİ BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; hayatın değişken ve şu ara seni yoran strese sokan koşulları, maddi konularda planlı davranmanı, elindekilerine sıkı sıkıya sahip çıkman konusunda seni zorlayabilir. Kariyerinin sana yüklediği sorumlulukları yerine getirmeli, kıskanç gözlerden uzak durmaya bakmalısın. Aile hayatında yükünü taşıdığın pek çok ağırlık üzerinden kalkacak.

AKREP BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; sabah saatlerinde hızlı karar verip, düşünmeden eyleme geçebilirsin. Günün ikinci yarısından sonra burcuna geçen Ay ile enerjin ve motivasyonun hem seni hem çevrendekilerini hareketlendirebilir. Hassas olduğun noktaları acımasızca eleştiren insanlara karşı öfkeni kontrol etmekte zorlanabilirsin.

YAY BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; etrafında olan bitene karşı meraklı olabilir, sözcüklerin arkasındaki saklı ve gizli olanı çözmek isteyebilirsin. Bugün her zamankinin aksine iletişim kurarken sıkıntı yaşaman mümkün, hatta ilişkilerinde biraz çalkantılar olabilir. Tez canlı ve fevri davranışlardan uzak durarak hem menfaatini korumuş hem de önüne çıkan fırsatları kaçırmamış olursun.

OĞLAK BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; çevrendeki insanlar seni maddi ve manevi açılardan hayal kırıklıklarına uğratabilirler. Ayrıca dostlarının büyük bir fırsat olarak anlattığı yatırımlardan bugün uzak durmanda yarar var. Özellikle günün geç saatlerinde üzerinde artabilecek baskı ve çekişme enerjisinden kalabalık ve eğlenceli ortamlarda bulunarak kurtulabilirsin.

KOVA BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; tahammül sınırının az olduğu günlerden biri olması sebebiyle tek başına yapacağın çalışmalar daha verimli olabilir. Karşındaki insanlar söz ve eylemleriyle sana zarar vermeye çalışırken, onların söylediklerini çok da dikkate almamanda fayda var. Aynı bakış açısını ve dili konuştuğuna inandığın arkadaşlarınla hedeflediğin başarıya ulaşabilirsin.

BALIK BURCU 10 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; gününün büyük çoğunluğunu geçirdiğin alanda ya da çalışma ortamında en son söylenmesi gereken sözü ilk başta söyleyerek gergin bir ortam oluşturma ihtimalin yüksek. Çocuklarla kuracağın iletişim hayal dünyanı renklendirirken, eğlenceli ve keyifli bir gün geçirmeni sağlayacaktır.