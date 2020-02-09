10 Şubat okullar tatil mi? Pazartesi (yarın) kar tatili olan iller hangileri?

Yarın okullar tatil mi? sorusu araştırılıyor. 10 Şubat’ta okullar tatil mi? Kış aylarının gelmesi ile beraber soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

10 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Şubat’ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -5°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -13°C

Çok bulutlu

KARS °C, -12°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -8°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 1°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, -1°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 2°C

Parçalı bulutlu