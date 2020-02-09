10 Şubat okullar tatil mi? Pazartesi (yarın) kar tatili olan iller hangileri?
10 Şubat’ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Yarın kar tatili olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Valilikler tarafından yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilir, hava durumu uyarılarını öğrenebilirsiniz.
Yarın okullar tatil mi? sorusu araştırılıyor. 10 Şubat’ta okullar tatil mi? Kış aylarının gelmesi ile beraber soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…
10 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Şubat’ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
HAVA DURUMU UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TOKAT °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -13°C
Çok bulutlu
KARS °C, -12°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -8°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 1°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, -1°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 2°C
Parçalı bulutlu