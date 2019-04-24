Şans Topu 10 Nisan sonuçları!

Her hafta binlerce lira ikramiye dağıtan Şans Topu’nda geçtiğimiz hafta 5 artı 1 bilen bir kişi 643 bin 197 lira ikramiye kazandı. Milyonlarca kişinin merak ettiği sorulardan birisi de 10 Nisan Şans Topu’nun sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı oldu. 10 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

10 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; Ankara Çankaya, Bursa Osmangazi ve İzmir Konak’tan 5+1 bilen 3 kişi 217.603,70 TL değerinde ikramiye kazandı. 5 bilen 23 kişi 2.838,50 TL, 4+1 bilen 199 kişi 328,05 TL, 4 bilen 2.422 kişi 36,00 TL, 3+1 bilen 6.095 kişi 18,15 TL, 3 bilen 74.183 kişi 4,10 TL, 2+1 bilen 57.504 kişi 5,40 TL, 1+1 bilen 187.151 kişi ise 3,10 TL değerinde ikramiye kazandılar.