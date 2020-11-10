10 Kasım'da bayrak yarıya iner mi, ne zaman? 10 Kasım saygı duruşu kaç dakikadır?

10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner, sorusu birçok kişi tarafından merak edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı bugün idrak edilecek. Ulu önder Atatürk, Türk milletine maddi ve manevi birçok eser bırakmıştır. Peki, 10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner? 10 Kasım saygı duruşu kaç dakikadır?

10 KASIM'DA BAYRAK NE ZAMAN YARIYA İNER?

10 Kasım'da bayrak ne zaman yarıya iner sorusan cevap Türk Bayrağı tüzüğü içerisinde yer alıyor.

Bayrak, 10 Kasımda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Bu hallerde Bayrak, yavaş yavaş yarıya indirilir.

(Değişik: 22/2/2001 - 2001/2130 K.) Sürekli çekilmeyen yerlerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman, Anıtkabirdeki bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.

BAYRAK NEREYE KONULAMAZ?

Yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla ve benzeri yerlere, çamur ve çöp dubası ile benzeri teknelere, 19 uncu maddede belirtilen binek taşıtları dışındaki kara taşıtlarına Bayrak çekilmez ve konulmaz.

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKADIR?

Saat 09.05'te gelen siren veya boru sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. 10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında bu süre bir dakikadır. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir.