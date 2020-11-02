Önemli gün ve haftalar vatandaşlar tarafından coşku ile karşılanıyor. Bu tarihlerde günün anlam ve önemine özel törenler düzenleniyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için de geri sayım başladı. Bu sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünde anılacak. Vatandaşlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ne zaman?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değildir. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugün içerisinde saat 09:05 geçe saygı duruşu ve törenler yapılıyor.

Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü? 10 Kasım 2020 Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı?

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ NE ZAMAN?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, bu sene salı gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, önümüzdeki hafta salı günüdür.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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