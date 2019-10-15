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  3. 10 ayda 336 bin 707 göçmen yakalandı

10 ayda 336 bin 707 göçmen yakalandı

10 ayda 336 bin 707 göçmen yakalandı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yılın Ocak ayından bugüne kadar toplam 336 bin 707 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çevre ülkelerde yaşanan ekonomik, siyasi çalkantılar nedeniyle Türkiye'nin, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmenlerin hedefi altında bulunduğu bildirildi. Türkiye'yi düzensiz göç akınının merkezi haline getirmemek için etkin ve kararlı çalışmaların yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu çalışmalara sınırlarda alınan güvenlik önlemlerinin de eklenince düzensiz göçe müsaade edilmediği belirtildi.

2019 yılının Ocak ayından bugüne kadar 336 bin 707 düzensiz göçmen yakalandığı belirtilen açıklamada, "Sadece Eylül ayında 67 bin 371 düzensiz göçmen yakalanarak tüm zamanlarda bir ayda yakalanan en üst seviye ulaşıldı. Düzensiz göçmen yakalamasında Eylül ayında en üst seviyeye çıkan güvenlik güçleri, bu aya da hızlı başladı. Bu konuda taviz verilmeden alınan önlemler sayesinde geçen hafta ülkemizde 16 bin 789 düzensiz göçmen yakalandı. Ekim ayında yakalanan göçmen sayısının ise 70 bini aşması bekleniyor. Yakalanan düzensiz göçmenlerin; yüzde 30'u Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da, yüzde 23'ü İstanbul'da, yüzde 22'si İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Aydın, Antalya ve Mersin'de yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada, 12 Ekim itibariyle 2019 yılında toplam 72 bin 29 düzensiz göçmenin ülkesine dönüşünün sağlandığı bildirildi.

DHA

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