1 yıl sonra ağlatan mesaj
Antalya Kemer’de geçen yıl ocak ayında hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın (20) ailesinin yaptığı paylaşımlar yürek burktu.
14 Ocak 2019’un Buse’nin, KKTC’de okuduğu üniversiteden evine dönüş tarihi olduğunu belirten baba Ahmet Acar, “Babişim Kıbrıs’tan evimize gelişin 1 yıl oldu. Hadi babişim, şu ezan vaktinde bizi gözü yaşlı bırakma” diye yazdı. Anne Ayla Acar da “Havaalanından Kemer’e varış önce melek sonra ev melek bu teyzesini özlemiştir” paylaşımını yaptı.