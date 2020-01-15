1 yıl sonra ağlatan mesaj

14 Ocak 2019’un Buse’nin, KKTC’de okuduğu üniversiteden evine dönüş tarihi olduğunu belirten baba Ahmet Acar, “Babişim Kıbrıs’tan evimize gelişin 1 yıl oldu. Hadi babişim, şu ezan vaktinde bizi gözü yaşlı bırakma” diye yazdı. Anne Ayla Acar da “Havaalanından Kemer’e varış önce melek sonra ev melek bu teyzesini özlemiştir” paylaşımını yaptı.