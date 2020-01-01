1 Ocak 2020 nöbetçi eczaneler listesi: Eczaneler, sağlık ocakları bugün açık mı?

1 Ocak 2020 nöbetçi eczaneler listesi vatandaşlar tarafından merak ediiyor. 2020 yılının gelişi tüm yurtta coşkulu bir şekilde kutlandı. Yeni yılın ilk günü pek çok kurum ve kuruluşun hizmet vermiyor. Sağlık sorunu yaşayanlar Sağlık ocakları, eczanelerde işleri olanlar 1 Ocak eczaneler, sağlık ocakları açık mı? araştırıyor. İşte yanıtı..

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

1 Ocak 2019 çarşamba günü resmi tatil olduğu için hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.