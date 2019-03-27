1 Nisan 2019 resmi tatil olacak mı? 1 Nisan’da okullar tatil mi?

“1 Nisan tatil mi?” sorusu ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 1 Nisan’da okullar tatil mi? Yerel seçimler için heyecan giderek artıyor. Sayılı günlerin kaldığı 31 Mart tarihinde tüm Türkiye sandık başına giderek oy kullanacak. Oy verme işlemleri okullarda gerçekleşecek. Oy kullanma saatleri 08:00 - 17:00 arasında yapılacak. Bazı illerde 07:00 - 16:00 arasında oy kullanılacak. Devlet okullarında oy kullanma işlemleri ve oy sayım işlemleri ilerleyen saatlere kadar devam edecek. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okulların 1 Nisan’da tatil olup olmadığı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları öğrenmek istiyorlar. Aynı seçim sonrasında resmi tatil olup olmadığı da merek ediliyor.

1 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm seçimlerde ilk ve ortaokul, lise, üniversite gibi kurumlar oy verme işlemi için kullanılır. Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleşebilecektir. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan resmi açıklama sonucu 1 Nisan 2019 Pazar günü tatildir. Buna ek olarak öğretmenler de idari izinli sayılacaklardır.

OY KULLANMA SAATLERİ

Tüm Türkiye sandık başına giderek oy kullanacak. Oy kullanma saatleri 08:00 - 17:00 arasında gerçekleştirilecek. Bazı illerde 07:00 - 16:00 arasında oy kullanılacak. Devlet okullarında oy kullanma işlemleri ve oy sayım işlemleri ilerleyen saatlere kadar sürecek.

Saat 07:00 - 16:00 arasında oy kullanılacak iller;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

2019 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

İşte bu yıl yapılacak resmi tatiller:

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.