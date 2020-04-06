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  3. 1 gün önce baba, 1 gün sonra katil! Damat intikamını 2 yıl sonra aldı

1 gün önce baba, 1 gün sonra katil! Damat intikamını 2 yıl sonra aldı

1 gün önce baba, 1 gün sonra katil! Damat intikamını 2 yıl sonra aldı

Mersin'de önceki akşam Mustafa Doktoroğlu, kendisi gibi oto tamircisi olan kayınpederi Halil Aydın'ı işyerinde başından bıçaklayarak öldürdü.

Kaçan zanlı, bir gün önce doğum yapan eşini ve çocuğunu görmek için gittiği özel hastanede yakalandı.

Tutuklanan Doktoroğlu’nun 2 yıl önce çıkan bir kavgada kayınpederi tarafından bıçaklandığı, vücudunda kalıcı hasar oluştuğu, bu nedenle de Aydın’la aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. 

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Mustafa Doktoroğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ölümü çoktan hak ettin” ifadesine yer verdiği görüldü.

DHA


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