1 gün önce baba, 1 gün sonra katil! Damat intikamını 2 yıl sonra aldı

Kaçan zanlı, bir gün önce doğum yapan eşini ve çocuğunu görmek için gittiği özel hastanede yakalandı.

Tutuklanan Doktoroğlu’nun 2 yıl önce çıkan bir kavgada kayınpederi tarafından bıçaklandığı, vücudunda kalıcı hasar oluştuğu, bu nedenle de Aydın’la aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

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Mustafa Doktoroğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ölümü çoktan hak ettin” ifadesine yer verdiği görüldü.

DHA