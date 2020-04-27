Zürbiye hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Zürbiye nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Zürbiye tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ZÜRBİYE MALZEMELERİ

1 kilogram dana kuşbaşı

Yarım kilo kadar arpacık soğan

1 yemek kaşığı ev yapımı domates salçası

1 yemek kaşığı ev yapımı biber salçası

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı et suyu

Yarımşar çay kaşığı kekik, kuru reyhan, zerdeçal

Tuz, Pul biber, Karabiber

ZÜRBİYE NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı etleri, pişirme işlemini yapacağınız geniş bir tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edip iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Zeytinyağını ve tereyağını bir tencereye alın. Arpacık soğanları bütün olarak ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından salçayı, tuz ve baharatları ilave edin ve kokusu çıkıncaya kadar kavurun. Haşladığınız eti de süzüp soğanlara ilave edin ve birkaç dakika daha kavurduktan sonra eti haşladığınız sudan 2 su bardağı kadar ekleyip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Ocaktan alıp dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edin…