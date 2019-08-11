Zümrüt Yeşil filmi konusu nedir? Zümrüt Yeşil oyuncu kadrosunda kimler var?
Zümrüt Yeşil filmi 11 Ağustos Pazar günü televizyonda ilk kez Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Zümrüt Yeşil filminin başrollerinde Maria Ehrich ve Jannis Niewöhner yer alıyor. Peki Zümrüt Yeşil filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
11 Ağustos Pazar akşamı televizyonda ilk kez yayınlanacak Zümrüt Yeşil filmi yoğun ilgi görüyor. Bayram akşamı keyifli vakit geçirmek isteyen bireyler televizyonda izleyecek film arıyor. Zümrüt Yeşil filmi yönetmen koltuğunda Felix Fuchssteiner ve Katharina Schöde oturuyor. 2016 yılında vizyona giren film aksiyon ve bilimkurgu öğelerini içerisinde barındırıyor. İşte Zümrüt Yeşil filmi konusu ve oyuncuları
ZÜMRÜT YEŞİL FİLMİ KONUSU
Gwendolyn’un kalbi geçmişteki yaşadıklarından dolayı kırılmış ve artık Gideon’a güvenmesi çok zordur. Fakat bu ikilemle geçirilecek vakti yoktur. Lodge kaçırılmıştır ve zamana karşı bir yarış başlar. Gwen, yanına Gideon’u da alarak riskli bir kurtarma operasyonuna girişecektir. Bu süreçte de, geçmişte sorguladığı güçlerinin farkına varacaktır.
ZÜMRÜT YEŞİL OYUNCULARI
Maria Ehrich
Jannis Niewöhner
Josefine Preuß
Florian Bartholomäi
Jennifer Lotsi
Laura Berlin
Lion Wasczyk
Kostja Ullmann
Peter Simonischek
Johannes Silberschneider