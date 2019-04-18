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  3. Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın ilk bölümü geride kalırken, Zuhal Topal’ın kaç puan verdiği ise merak konusu oldu. Bu yıl “Best of” konsepti ile eski sevilen yarışmacıların tekrar yarışmada yer aldığı Zuhal Topalla Sofrada’da haftanın ilk yarışmacısı Seda Gül oldu.

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Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın ilk bölümü geride kalırken, Zuhal Topal’ın kaç puan verdiği ise merak konusu oldu. Bu yıl “Best of” konsepti ile eski sevilen yarışmacıların tekrar yarışmada yer aldığı Zuhal Topalla Sofrada’da haftanın ilk yarışmacısı Seda Gül oldu. 
 
16 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA  PUANLARI (İPEK'İN PUANLARI)
Ruhşan 5 puan
Songül 5 puan
Hacer 5 puan
Şaduman 8 puan
Zuhal Topal 6 puan
Toplam 29 puan
 
15 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (SEDA GÜL’ÜN PUANLARI)
Rüzgâr 6 puan
Songül   6 puan
Hacer   4 puan
Şaduman 6 puan
Zuhal Topal 7 puan
TOPLAM 29 puan
 
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA SEDA GÜL’ÜN MENÜSÜ (15 NİSAN 2019)
Bilye Çorbası
Tortille Çanağında Mantar Sote
Patatesli Çıtır Börek
Salatalıklı Tavuk
Eli Böğründe Tereyağlı Bulgur Pilavı
Gevurdağı Salatası
Çıtır Kadayıflı Rulo Salatası
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