Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın ilk bölümü geride kalırken, Zuhal Topal’ın kaç puan verdiği ise merak konusu oldu. Bu yıl “Best of” konsepti ile eski sevilen yarışmacıların tekrar yarışmada yer aldığı Zuhal Topalla Sofrada’da haftanın ilk yarışmacısı Seda Gül oldu.

16 NİSAN ZUHAL TOPAL'LA PUANLARI (İPEK'İN PUANLARI)

Ruhşan 5 puan

Songül 5 puan

Hacer 5 puan

Şaduman 8 puan

Zuhal Topal 6 puan

Toplam 29 puan



15 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (SEDA GÜL’ÜN PUANLARI)

Rüzgâr 6 puan

Songül 6 puan

Hacer 4 puan

Şaduman 6 puan

Zuhal Topal 7 puan

TOPLAM 29 puan



ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA SEDA GÜL’ÜN MENÜSÜ (15 NİSAN 2019)

Bilye Çorbası

Tortille Çanağında Mantar Sote

Patatesli Çıtır Börek

Salatalıklı Tavuk

Eli Böğründe Tereyağlı Bulgur Pilavı

Gevurdağı Salatası

Çıtır Kadayıflı Rulo Salatası