Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! Zuhal Topal kaç puan verdi?

Zuhal Topal’la Sofrada’nın 25 Nisan puan tablosu merak edilen konuların başında yer alıyor. Zuhal Topal’ın sunduğu Zuhal Topal’la Sofrada bu yıl “Best of” konsepti ile ekranlara geri döndü. Eski yarışmacıları ekranlara tekrar taşıyan Zuhal Topal’la Sofrada’da dün Gülsüm Kabacıoğlu hünerlerini sergiledi. Yemekleri deneyen kayınvalideler birçok eleştiride bulundu. Menüdeki etli ekmeğin boyunu eleştiren kayınvalidelere Gülsüm ise mutfakta “Burası restoran değil.” diyerek cevap verdi. Gülsüm’ün menüsü genel olarak beğenilse de yemekler denendikten sonra eleştirilere maruz kaldı. Gülsüm, Zuhal Topal’dan 7 puan alırken günü 22 puanla tamamladı.

25 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAÇ PUAN VERDİ? ZUHAL TOPALLA PUAN DURUMU

FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

24 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (GÜLSÜM KABACIOĞLU’NUN PUANLARI)

Sevilay 5 puan

Ayten 3 puan

Yaşar 4 puan

Asuman 3 puan

Zuhal Topal 7 puan

TOPLAM 22 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA GÜLSÜM KABACIOĞLU’NUN MENÜSÜ (24 NİSAN 2019)

Etli Bamya Çorbası

Etli Ekmek

Güveçte Soman

Sebze Haşlaması

Elma Dilimli Patates

Mevsim Salatası

Saç Arası

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 15-19 NİSAN 2019

EMİNE ERDEM VE KAYIN VALİDESİ ASUMAN AĞ

Emine 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi aynı zamanda ev hanımı. Asuman hanım ise 54 yaşında gerçek bir Erzurumlu. Gelinlerin validesultan'ı titizliği ile meşhur. Yöresel lezzetler sunan ikili oldukça iddialı.

KADER BOZKURT VE KAYIN VALİDESİ AYTEN HANIM

gelin Kader Hanım 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi. Ayten hanım ise Yugoslav göçmeni. 4 çocuğu, 2 gelini ve 1’de damadı var. Kader hanım, kayınvalidesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya katılmak ve büyük ödülü kazanarak ona destek olmak amacında.

GÜLSÜM KABACIOĞLU VE KAYIN VALİDESİ SAİME HANIM

38 yaşında 10 yıllık evli olan gelinimizin iki çocuğu var. Saime Hanım ise 47 yıllık evli ve üç çocuğu iki gelini var. Ve bu ikili kazanmak için buradayız diyor.

SEMRA ÇİFTÇİ VE KAYIN VALİDESİ SEVİLAY HANIM

2 yıllık evli 1 çocuk sahibi, Sevilay hanım ise geçirdiği trafik kazası nedeniyle koltuk değnekleri ile ayakta duruyor. 2 yıldır iki gelinini katılmak için ikna ettiğini söylüyor. Semra ve Sevilay Hanım büyük ödül için bütün yerlerini aldılar.

SÜMEYRA DİNÇ VE KAYIN VALİDESİ YAŞAR DİNÇ

24 Yaşındaki gelin 6 yıllık evli ve belediyede çalışıyor. Kayın valide Yaşar hanımın ise 2 çocuğu var. Programa katılma fikri gelin Sümeyra'dan çıktı. Bu ikili sofraların tozunu da tuzunu da arttırmaya hazır.