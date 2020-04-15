Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir? Zuhal Topal'la Sofrada 15 Nisan puan taplosu!

Zuhal Topal'la Sofrada hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla Fox Tv ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Birbirinden farklı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda yaşanan son gelişmeler merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU NEDİR?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlarda seyirci ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Sofrada günlük puan durumu henüz açıklamadı. Konu hakkında detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor. Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta.