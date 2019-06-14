Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu! 14 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Öğle kuşağında en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada 14 Haziran bölümü yine çok heyecanlı. 14 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? diye internette araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal’ın sunduğu yemek programı Zuhal Topal’la Sofrada programının 14 Haziran Cuma günü ekrana gelen 205. bölümünde haftanın finali ekrana gelecek. Programda tadım aşamasından sonra Zuhal Topal'da puan veriyor.FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada saat 16.30'da başlıyor. Hangi gelin-kayınvalide ikilisi bu haftayı birinci tamamlayacak? İşte Zuhal Topal'la Sofrada 14 Haziran bölümü ile bilgiler..

14 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve elevizyon tekranlarının en lezzetli programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada14 Haziran birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak.

Haftanın son gününde gelin Gözde Karakaya ile kayınvalidesi Fatma Karakaya yarışacak. 28 yaşındaki gelin hanım 3 yıllık evli. Kayınvalide Fatma hanım 3 çocuk annesi. 4 yıllık da aşçılık deneyimi olan kayınvalide, gelinine güveniyor.Haftanın son gününde gelin Gözde Karakaya ile kayınvalidesi Fatma Karakaya yarışacak.28 yaşındaki gelin hanım 3 yıllık evli. kayınvalide Fatma hanım 3 çocuk annesi. 4 yıllık da aşçılık deneyimi olan kayınvalide, gelinine güveniyor.

13 Haziran Perşembe Zuhal Topal’la Puanları

Güler 1

Zahide 3

Zeynep 1

Fatma 3

Zuhal Topal 4

TOPLAM 12

13 Haziran 2019 Perşembe Menüsü

İşkembe Çorbası

Asma Yaprağında Çanak Enginar Dolması

Kıymalı Pide

Yoğurtlu Köz patlıcan

Fırında Kuzu Kol

Pirinç Pilavı

Ceviz soslu semizotu salatası

Cevizli rulo tatlısı

HAFTANIN YARIŞMACILARI

HÜLYA YILDIRIM VE KAYINVALİDESİ GÜLER HANIM

28 Yaşında ve aslen Moldovalı. 10 yaşında Türkiye'ye geldi. Kayınvalide Güler hanım ise 52 yaşında ve 3 çocuğu var. Yemek sektöründe aşçıık yapan kayınvalide yanında çok kişi çalıştırmış ve oldukça idddialı.

İREM KARAGÖZ KAYINVALİDESİ ZAHİDE YANIK

33 Yaşındaki gelin Gaziantepli ve 10 yıllık evli. Restorant işletmecisi ve yemek yapmayı çok seviyor. Kayınvalide Zahide hanım ise 39 yıllık evli 4 çocuk annesi.

SEVDA ÖLMEZ KAYINVALİDESİ ZEYNEP ÖLMEZ

37 Yaşıdanki gelin 1 çocuk annesi ve 4 yıldır profesyonel şekilde aşçılık yapıyor.Kayınvalide Zeynep hanım ise Adapazarılı ve 45 yıllık evli.

BURÇİN ÖZDEMİR KAYINVALİDE NADİDE ÖZDEMİR

12 yıllık evli olan gelin 2 çocuk sahibi. Boş zamanlarında ev yapımı olan kurabiyelerini satan gelin oldukça iddialı. Kayınvalide Nadide hanım ise 4 çocuk annesi.

GÖZDE KARAKAYA KAYINVALİDE FATMA KARAKAYA

28 Yaşındaki olan gelin henüz 3 yıllık evli ve ev hanımı.Kayınvalide Fatma hanım ise 3 annesi ve profesyonel bir aşçı.