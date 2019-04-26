Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 26 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın birincisi merak ediliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada’da her gün bir yarışmacı hünerlerini sergiliyor. Yarışmacının yemekleri ise kayınvalideler ve Zuhal Topal tarafından puanlanıyor. Haftanın sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı ise büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın son yarışmacısı Sümeyra Dinç olacak. Dün ise Semra Çiftçi diğer yarışmacıları ağırladı. Geniş menüsü ile dikkat çeken Sümeyra’nın çorbası birçok eleştiri aldı. Kayın validelerden birisi kızımın yaptığı çorbaya yemek dediniz ama bu da farksız diyerek tepki gösterdi. Gergin anlara sahne olan Zuhal Topal’la Sofrada’nın 4. gün yarışmacısı Sümeyra günü 19 puanla rakiplerinin gerisinde tamamladı.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM KAZANDI?

FOX TV’nin ekranlarında yayınlanan Zuhal Topalla Sofrada puanlar henüz açıklanmadı. Belli olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

25 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA PUANLARI (SEMRA ÇİFTÇİ’NİN PUANLARI)

Saime 3 puan

Ayten 3 puan

Yaşar 4 puan

Asuman 3 puan

Zuhal Topal 6 puan

TOPLAM 19 puan

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA SEMRA ÇİFTÇİ’NİN MENÜSÜ (25 NİSAN 2019)

Terbiyeli Köfte Çorbası

Lahana Sarma

Çanak Patates

Havuç Tarator

Milföy Çanağında Sebzeli Güveç

Pirinç Pilavı

Kaşık Salatası

Şekerpare

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 15-19 NİSAN 2019

EMİNE ERDEM VE KAYIN VALİDESİ ASUMAN AĞ

Emine 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi aynı zamanda ev hanımı. Asuman hanım ise 54 yaşında gerçek bir Erzurumlu. Gelinlerin validesultan'ı titizliği ile meşhur. Yöresel lezzetler sunan ikili oldukça iddialı.

KADER BOZKURT VE KAYIN VALİDESİ AYTEN HANIM

gelin Kader Hanım 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi. Ayten hanım ise Yugoslav göçmeni. 4 çocuğu, 2 gelini ve 1’de damadı var. Kader hanım, kayınvalidesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya katılmak ve büyük ödülü kazanarak ona destek olmak amacında.

GÜLSÜM KABACIOĞLU VE KAYIN VALİDESİ SAİME HANIM

38 yaşında 10 yıllık evli olan gelinimizin iki çocuğu var. Saime Hanım ise 47 yıllık evli ve üç çocuğu iki gelini var. Ve bu ikili kazanmak için buradayız diyor.

SEMRA ÇİFTÇİ VE KAYIN VALİDESİ SEVİLAY HANIM

2 yıllık evli 1 çocuk sahibi, Sevilay hanım ise geçirdiği trafik kazası nedeniyle koltuk değnekleri ile ayakta duruyor. 2 yıldır iki gelinini katılmak için ikna ettiğini söylüyor. Semra ve Sevilay Hanım büyük ödül için bütün yerlerini aldılar.

SÜMEYRA DİNÇ VE KAYIN VALİDESİ YAŞAR DİNÇ

24 Yaşındaki gelin 6 yıllık evli ve belediyede çalışıyor. Kayın valide Yaşar hanımın ise 2 çocuğu var. Programa katılma fikri gelin Sümeyra'dan çıktı. Bu ikili sofraların tozunu da tuzunu da arttırmaya hazır.