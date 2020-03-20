Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 20 Mart Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı kim?

Zuhal Topal’la Sofrada haftanın birincisi kim? Sorusu sık sık aratılıyor. Zuhal Topal’ın sunduğu yemek programı izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan programda yarışmacılar her gün yemek yapıyor ve günün sonundan puanlama yapılıyor. Cuma günleri haftanın finalinden en yüksek puanı alan yarışması birinci oluyor ve 15 bin TL almaya hak kazanıyor. 20 Mart Cuma Zuhal Topal’la Sofrada kazananı hakkında detaylar haberde.

20 MART CUMA ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KAZANANI KİM?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının 20 Mart Cuma günü kazananı belli olmadı. Yarışmanın birinci hakkında detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta yayınlanıyor.