Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 24 Nisan puan durumu!

Zuhal Topal'la Sofrada hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapıyor. Hafta içi he gün Fox Tv ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasından kıyasıya ve heyecanlı bir rekabetler yarışılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birinci kim oldu? Haftanın en iyi yemeğini yapan yarışmacı günün sonunda 15 Bin TL'yi almaya hak kazanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 24 Nisan puan durumu haberimizin içerisinde yer alıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birinci henüz belli olmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Hafta içi her gün saat 16:00'da yayınlanan yarışma programı bugün önce tekrar bölümüyle yer aldı. Saat 20:30'da haftanın finaliyle Fox Tv ekranlarına gelecek.