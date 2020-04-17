Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birinci izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 17 Nisan puan durumu gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı program hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİ KİM OLDU?

Fox Tv ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanıyor. Yemek yarışmasının haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Hafta içi her gün saat 16:00'da yayınlanan yarışma programı bugün önce tekrar bölümüyle yer aldı. Saat 20:30'da haftanın finaliyle Fox Tv ekranlarına gelecek.