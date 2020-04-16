Zuhal Topal'la Sofrada 16 nisan puan durumu nedir? Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu!

Zuhal Topal'la Sofrada hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlan yemek yarışma programında birbirinden farklı yarışmacılar yer alıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada 16 nisan puan durumu nedir? Yaşanan son gelişmeleri ve yapılan yemekleri takip eden izleyiciler bugünün verilen puanlarını öğrenmek istiyor. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU NEDİR?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlarda seyirci ile buluşuyor. Zuhal Topal haftanın ilk yarışmacısı olan Elvan geline 8 puan verdi.

Zuhal Topal 14 Şubat tarihli yarışmacı Gülben geline 6 puan verdi.

Zuhal Topal'ın üçüncü yarışması Özge'ye ise 7 puan verdi, Topal özellikle tepsi kebabını çok beğendiğini ifade etmişti

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor. Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta.