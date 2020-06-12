Zuhal Topal'la Sofrada 12 Haziran puan durumu! Zuhal Topalla Sofrada sezon finali birincisi kim?

Zuhal Topal’la Sofrada programı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programı izleyici ile buluşuyor. Severek takip edilen yarışmanın birincisi 15 bin TL'nin sahi oluyor. Gün sonunda kayınvalideler puan dağılımı yapıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi olmaya haz kazanıyor. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı programda en iyi yemekler ve sofra düzenlerinden puanlama yapılıyor. Sizin için hazırladığımız Zuhal Topal’la Sofrada 12 Haziran puan durumu haberimizde

ZUHAL TOPAL SOFRADA 12 NİSAN BİRİNCİSİ KİM?

Bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelecek olan yarışma izleyiciler yakından takip ediyor. Sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada 12 Haziran birinci henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

BU HAFTA YARIŞAN İSİMLER KİM?

8 Haziran Pazartesi yarışan Vahide Cavındır, 23 puan aldı.

9 Haziran Salı günü Gökçe Başayan yarıştı ve 31 puan aldı.

10 Haziran Çarşamba günü yarışan yarışmacı Gülşah Harmankaya ise 39 puan alarak yarışmayı önde götürüyor.

11 Haziran Perşembe günü Zübeyde Durmuş 26 puan aldı.

12 Haziran Cuma günü yarışan Roza Budayarova’nın puanı henüz belli olmadı.