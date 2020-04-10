Zuhal Topal'la Sofrada 10 Nisan puan durumu nedir? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birinci kim?

Zuhal Topal'la Sofrada programından her hafta kıyasıya rekabet eden yarışmacılar, birbirinden güzel yemek ve sofra sunumlarıyla en yüksek puanı almaya çalışıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla Fox Tv ekranlarında yayınlanan programda yaşanan gelişmeleri sık sık takip ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada 10 Nisan puan durumu nedir? Ekranların sevilen yarışma programı hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 NİSAN PUAN DURUMU NEDİR?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birinci henüz açıklanmadı Konu hakkında detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAKKINDA

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturuyor! Her bölüm kıyasıya rekabet yaşanıyor...

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği program hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta yayınlanıyor.