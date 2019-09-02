Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? sorusu Eylül ayının gelmesi ile en çok aranan konulardan biri haline geldi. Kanal D'nin sevilen dizisi 'Zalim İstanbul' Haziran ayında sezon finaline girmişti. Avşar Film imzası taşıyan Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı izleyicilerle paylaşıldı.Dizinin paylaşılan yeni sezon tanıtımında tekerlekli sandalyeden kalkarak köşke gelen bir kişi seyredenleri meraklandırdı. 2019 Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul'un başlayacağı tarihe ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yayınlanan fragmanına göre dizinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zalim İstanbul son bölümde; Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz'in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır. Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz'in Cemre'yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre'yi Agah'ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre'yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk'ten gelir. Ceren'in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim'e son kez veda etmeye gider. Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir sloganı ile yayın hayatına başlayan Zalim İstanbul dizisinde aslen Artvinli olan zengin iş adamı Agah Karaçay’ın yeğeni Nedim için Artvin’den temiz süt emmiş bir gelin getirmek istemesi ile başlar. Agah Karaçay çok zengindir her türlü imkanı vardır ama yeğeni Nedim tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Agah Karaçay’ın güzel eşi Yeliz oldukça havalı bir İstanbul hanım efendisidir. Oğlu Cenk’i yurt dışında okutan Yeliz Agah’ın yeğeni Nedim’i ise evinde görmek istemez. Seher ise çocukları ile Agah beyin boğaza nazır yalısında işe başlar ve çocukları ile yalının müştemilatında yaşamaya başlar.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in yer aldığı dizi, Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir yolculuğu ekrana getiriyor.