Zalim İstanbul 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ablasını sırtından vuran Ceren’in, Cemre’yi soktuğu durum Agah’a kararlarını sorgulatırken, Seher’le tekrar karşı karşıya getiriyor.

Damla elinde Civan’ın kanıyla kapıya geldiğinde köşkte hava buz kesiyor. Cenk, abilik dürtüsüyle içindeki öfkeyi zapt edemez ve sorumlulara gereken cezayı veriyor. Agah ve Cenk, ilk kez bu sayede baba oğul hissini paylaşıyorlar. Cemre, Cenk’in her seferinde Nedim’e sessiz kalışı konusunda yüklenince Cenk ne yapacağını bilemez halde Nedimle yaşadığı karşılaşmanın ağır duygusuyla içinde biriktirdiği her şeyi Nedim’e haykırıyor, Şeniz bu yüzleşmeden ağır etkileniyor.

Cemre kendisine gelen telefonla hayallerinin gerçekleşeceğini sanırken yıkılacağını kestiremiyor. Seher ve Şeniz’in ağır geçen konuşmasına şahitlik eden Civan’ın içi eziliyor, üzerine kurulan başka bir tuzakla mücadele etmek zorunda kalıyor. Civan, kendisine kurulan tuzaktan habersiz özgürlüğüne gittiğini zannediyor. Yaşadığı korkunç olay elini kolunu bağlarken, Agah Karaçay’ın kapısı bir kez daha çalınıyor.