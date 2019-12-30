Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 25. son bölüm izleme linki!

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı aratılmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son bölümde Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır. Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer. Peki, Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ZALİM İSTANBUL 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim için endişelenen ev halkı karşılarındaki manzara ile şaşkına döner. Şeniz Nedim için kurduğu tuzağa yakalanacaktır.

Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur.

Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır.

Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)