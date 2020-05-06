Yüksük çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yüksük çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Yüksük çorbası nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ekranların sevilen gündüz kuşağı yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yapılan yemekler ilgiyle takip ediliyor. Kıyasıya ve heyecanlı rekabetin yaşandığı programda kayınvalideler puanlama yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yüksük çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar..
Yüksük çorbası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri belirlenen süreler içinde yapmaya çalışan yarışmacılara puanları kayınvalideler veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Yüksük çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yüksük çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.
YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
3,5 su bardağı dondurulmuş mantı
2 su bardağı haşlanmış nohut
6,5 su bardağı et suyu
3 çay kaşığı kuru nane
2 çay kaşığı tuz
YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.
Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.
Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.