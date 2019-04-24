Yenihisar nerede? Diriliş Ertuğrul Yenihisar neresidir?

“Yenihisar nerede?” sorusu araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul son bölüm yine çok heyecanlıydı. Dizide Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Ertuğrul, “İslam alemindeki en uçtaki sancağı olacaktır Yenihisar” diyor. Didim ya da eski ismiyle Yenihisar, Aydın'ın turistik bir ilçesidir. Doğuda Muğla il sınırı, Güllük Körfezi ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir. İşte merak edilenler…

YENİHİSAR NEREDE?

Günümüzdeki Didim Yenihisar’dır.

Didim ya da eski ismiyle Yenihisar, Aydın'ın turistik bir ilçesidir. Doğuda Muğla il sınırı, Güllük Körfezi ve Akbük Koyu, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış bir yarımada şeklindedir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DA NELER OLUYOR?

Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos’un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos’u kurtarma planı kurmuştu.

Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı… Hem kaledekilerin Dragos’u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat’ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos’a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge’de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey’in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydi…

Dragos’u idam için Macellum’a getirtip alplarını ahali kılığında meydana diken Ertuğrul Bey Dragos üzerinden Albastı’nın kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Kale’den Dragos’u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak? Söğüt imamından pişmanlık üstüne bir sohbet dinleyip muradı Ertuğrul Bey’den af dilemek olan Bamsı bu gayesine ulaşabilecek mi? Öğrendiği gerçekler nihayetinde İlbilge hatunun ağabeyi Beybolat Bey konusundaki tavrı ne olacak?